Хто має право на таку пенсію
Пенсія по втраті годувальника надається громадянам, які є непрацездатними та перебували на утриманні в померлої особи, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
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Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності,
– говориться у законі.
Тобто, діти, які втратили одного з батьків мають змогу отримувати таку пенсію. Водночас розмір цієї виплати може змінюватись:
- 50% від розрахованої пенсії для померлого надається одному непрацездатному члену родини, що був на утриманні годувальника;
- 100% від виплати надається у рівних долях, якщо в родині двоє та більше непрацездатних членів.