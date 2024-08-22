Чи можуть пенсіонери отримувати менше ніж 3 000 гривень на місяць

У бюджеті на 2024 рік прожитковий мінімум встановлено на рівні 2 361 гривню, до якого прирівняли мінімальну пенсію. Деякі українці отримують пенсії, трохи вищі за цей показник, але вони все ще не досягають 3 000 гривень.

Хто отримує пенсію менше ніж 3 000 гривень

З 1 березня 2024 року було встановлено нові мінімальні виплати для пенсіонерів певних вікових категорій.

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Так, мінімальну пенсію отримують:

65-річні пенсіонери без достатнього стажу – 2 725 гривень.

Пенсіонери до 70 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків – 2 980 гривень.

Мінімальні пенсії для інших вікових категорій

Пенсіонери віком від 70 до 80 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків отримують 3 240 гривень.

Пенсіонери, які досягли 80 років і мають страховий стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, отримують 3 370 гривень.

Важливо! Пенсіонери з повним страховим стажем отримують не менше 40% від мінімальної зарплати, а мінімальна пенсія встановлена на рівні 3 370 гривень.