МВФ оновив прогноз щодо населення України з урахуванням закінчення війни

​Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо чисельності населення України до 2030 року. Прогноз робили з урахуванням очікування, що війна закінчиться у 2025 році.

Як зміниться чисельність населення України

Згідно з квітневим звітом World Economic Outlook за 2025 рік, чисельність населення України у 2025 році прогнозується на рівні 32,9 мільйона осіб, передає 24 Канал.

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Оновлена чисельність населення менша за попередній прогноз у 33,0 мільйона.

у 2026 році очікується зростання до 33,4 мільйона осіб;

у 2027–2029 роках – стабілізація на рівні 34,0 мільйона;

до 2030 року населення може зменшитися до 33,9 мільйона осіб.

Цей прогноз базується на припущенні, що активна фаза війни Росії проти України завершиться наприкінці 2025 року, що призведе до часткового повернення біженців.

Зауважте! Значна частина українських біженців, ймовірно, не повернеться до країни, що вплине на демографічну ситуацію.