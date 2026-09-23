МВФ допоможе Україні з фінансуванням у 2027 році: Зеленський розкрив деталі

Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стабільності у 2027 році. Однак для цього Київ має виконати взяті на себе зобов'язання.

Про що домовилися з МВФ

Про це після зустрічі з директоркою-розпорядницею Фонду Крісталіною Георгієвою у Нью-Йорку розповів президент України Володимир Зеленський.

Переговори відбулися на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Дякую за це рішення. Зрештою, кожен економічний крок підтримки – це про справедливий захист наших людей,

– заявив президент.

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Які зобов'язання має виконати Україна

Під час зустрічі Зеленський з Георгієвою обговорили також виконання Києвом зобов'язань перед міжнародними партнерами. Йдеться про ухвалення законів, передбачених домовленостями.

Глава держави зазначив, що частину необхідних рішень Верховна Рада вже підтримала, а решту законів, за його словами, планують ухвалити до кінця 2026 року.

Ці рішення необхідні для подальшого отримання фінансової підтримки.

Чому допомога важлива для України

Окрім того, президент розповів очільниці МВФ про безпекову ситуацію та зміни в тактиці повітряних атак Росії.

За словами Зеленського, російські удари спрямовані не лише на людей та інфраструктуру, а й на порушення роботи усієї держави.

Росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави. Саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для нас,

– наголосив президент.

Нагадаємо, раніше МВФ вже затвердив багаторічну програму розширеного фінансування, яка передбачає регулярні перегляди виконання структурних маяків. Саме успішне проходження цих переглядів відкриває шлях не лише до грошей самого МВФ, а й розблоковує допомогу від інших ключових донорів, зокрема Світового банку та Євросоюзу.