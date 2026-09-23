О чем договорились с МВФ

Об этом после встречи с исполняющей обязанности директора Фонда Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры состоялись в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году. Спасибо за это решение. В конце концов, каждый экономический шаг по поддержке – это вопрос справедливой защиты наших людей,

– заявил президент.

Какие обязательства должна выполнить Украина

Во время встречи Зеленский и Георгиева также обсудили выполнение Киевом обязательств перед международными партнерами. Речь идет о принятии законов, предусмотренных соглашениями.

Глава государства отметил, что часть необходимых решений Верховная Рада уже поддержала, а остальные законы, по его словам, планируется принять до конца 2026 года.

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Эти решения необходимы для дальнейшего получения финансовой поддержки.

Почему помощь важна для Украины

Кроме того, президент рассказал главе МВФ о ситуации с безопасностью и изменениях в тактике воздушных атак России.

По словам Зеленского, российские удары направлены не только на людей и инфраструктуру, но и на подрыв работы всего государства.

Россияне пытаются не только уничтожить жизнь как таковую, но и максимально парализовать работу бизнеса и государства. Именно поэтому макрофинансовая помощь сейчас особенно важна для нас,

– подчеркнул президент.

Напомним, ранее МВФ уже утвердил многолетнюю программу расширенного финансирования, которая предусматривает регулярные обзоры выполнения структурных показателей. Именно успешное прохождение этих пересмотров открывает путь не только к средствам самого МВФ, но и разблокирует помощь от других ключевых доноров, в частности Всемирного банка и Евросоюза.