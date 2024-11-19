Сповільнення економіки та податкова політика: МВФ оцінив ситуацію в Україні

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, економіка України сповільнить своє зростання в наступному році. Відтак, підвищення податків є необхідною мірою.

Які прогнози щодо економіки України

Фонд оприлюднив таку інформацію після завершення місії в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву МВФ.

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Попри серйозні виклики, викликані війною, економіка України залишається стійкою. Фонд зазначає, що у 2024 році зростання реального ВВП складе 4%, але у 2025 році очікується сповільнення до 2,5-3,5%.

Це пов'язано з пошкодженнями енергетичної інфраструктури та браком робочої сили. Інфляція в Україні прискорилася до 9,7% у жовтні, але інфляційні очікування залишаються стабільними.

Зауважте! У жовтні Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз економічного зростання України на 2024 рік з 3,2% до 3% через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Прогноз на 2025 рік також був знижений – з 6,5% до 2,5%. Згідно з новими прогнозами, зростання економіки прискориться лише у 2026 році, коли очікується зростання на рівні 5,3%.

Прогнози щодо податків

МВФ зазначає, що переглянутий держбюджет на 2024 рік та бюджет на 2025 рік відповідають параметрам програми.

Бюджет на наступний рік також включає пакет податкових заходів, схвалених Верховною Радою, з очікуваними надходженнями в розмірі близько 1,6% від ВВП у 2025 році.

У МВФ підкреслили, що влада повинна продовжувати зусилля з мобілізації внутрішніх доходів.

Зауважте! Реалізація Національної стратегії доходів, зокрема скорочення ухилення від сплати податків та підвищення рівня відповідності, є ключовим чинником для відновлення фіскальної стійкості, покращення ділового клімату та виконання критеріїв вступу в ЄС.

Прогнози щодо валютного курсу

МВФ загалом підтримав дії Національного банку України щодо валютного ринку та грошово-кредитної політики.

Зважаючи на ризики підвищення інфляції, пауза в циклі пом'якшення політики є доцільною. Подальші дії можуть бути виправдані у разі прискорення інфляції або погіршення інфляційних очікувань.

Обмінний курс має залишатися амортизатором, адаптуючись до основних ринкових показників, при цьому забезпечуючи підтримку необхідного рівня резервів, особливо з урахуванням можливих ризиків для економічних перспектив,

– йдеться в заяві.

Водночас можливості для пом'якшення політики можуть з'явитися, якщо інфляційний тиск зменшиться, зазначили у МВФ.

До слова! МВФ також підкреслив важливість розумного та поетапного підходу до лібералізації валютного ринку, який має проводитись відповідно до стратегії НБУ та загальної політики, з постійним моніторингом ситуації.