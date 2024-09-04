Розширене фінансування: МВФ почали перемовини з Україною

МВФ розпочне переговори з Україною щодо розширеного фінансування. Делегація Фонду нині перебуває у Києві.

Розширене фінансування МВФ

Сьогодні місія МВФ почне обговорення з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів.

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Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з владою України у контексті п’ятого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF),

– написали у МВФ.

Нагадаємо! 2 вересня Міжнародний валютний фонд розпочав місію для проведення п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).