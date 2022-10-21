М'ясо дорожчає: аналітик назвав умови, за яких воно зросте ще більше

У річному вимірі різні види м'яса подорожчали від 10 до 33% через проблеми збуту та зростання у ціні вартості кормів. Аналітик УКАБ розповів за яких умов ціна буде зростати й надалі.

М'ясо подорожчало

Ціна на яловичину у річному вимірі зросла на 10%, свинина – на 33% та птиця (куряча тушка) – на 16%, згідно з Держстатом, однак аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка підкреслює, що у великих мережах супермаркетів ціни ще вищі.

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Чому м'ясо зросло у ціні

Перш за все ціна м'яса зросла внаслідок подорожчання кормів. Аналітик пояснив, якщо говорити про курятину, то близько 70% собівартості – це корми. Аналогічна ситуація й з іншими категоріями м’яса.

Інший не менш важливий фактор – проблема збуту, адже ця продукція експортувалась у східні регіони та країни. Тому, коли відбулась блокада портів, ускладнилась логістика, деякі регіони опинились під окупацією, ціна зросла.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Загалом ціна м'яса буде зростати, однак все залежатиме від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, адже потрібно створювати умови, як для птиці, так і для свиней, корів тощо.

Як ситуація з інфляцією та цінами в Україні

Річна інфляція в Україні за результатами вересня пришвидшилась до 24,6% річних .

. Інфляція на споживчому ринку у вересні цього року проти аналогічного періоду становила 1,9%, з початку року – 21,8%.

Найбільше у вересні подорожчали яйця – на 22,7%. Також додали у ціні й сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольних напої, риба та продукти з риби, м'яса та м'ясопродукти – від 12,1 до 3,1% у місячному вимірі.

Нагадаємо, що рівень інфляції демонструє зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Зауважте, що чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.