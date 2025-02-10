39 мільйонів доларів заарештовано у Швейцарії: НАБУ хоче повернути кошти в Україну

НАБУ отримало можливість повернути в Україну 39 мільйонів доларів, які наразі заарештовані у Швейцарії. За словами директора відомства, ці кошти можуть бути повернуті в рамках боротьби з корупцією.

Чи зможе Україна повернути заарештовані кошти

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що наразі відбувається унікальний випадок, коли є можливість повернути ці кошти, тому зараз ведуться перемовини з міжнародними партнерами, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Кривонос не розкрив деталей щодо того, в рамках якого провадження НАБУ були заарештовані ці кошти, а також не вказав, хто є фігурантом справи.

Семен Кривонос Директор Національного антикорупційного бюро Тут висловили свою позицію НАБУ і Офіс генерального прокурора, вжили всіх заходів, щоб ці активи повернули в Україну, але є важливою позиція уряду та "Нафтогазу". Ми сподіваємося, що найближчим часом вони зберуться і підтримають нашу позицію, і ми зможемо півтора мільярда гривень повернути до України.

Як повідомлялося раніше, директор НАБУ зазначив, що минулого року детективи направили до суду 113 обвинувальних актів. З них:

10 стосувалися народних депутатів;

5 – членів Кабінету міністрів і їхніх заступників;

9 суддів, 7 державних службовців категорії "А" і 4 прокурорів.

У завершених розслідуваннях було встановлено збитки на суму понад 26 мільярдів гривень. Заарештовано активи на 6,8 мільярда гривень, а цивільні позови подано на 23 мільярди. Державі вдалося відшкодувати 304 мільйони гривень.