Пенсіонерам доплатять по 150 гривень: кому чекати надбавку та що треба зробити

Українське законодавство передбачає низку додаткових фінансових бонусів для людей похилого віку, про які знають далеко не всі. Щоб гроші почали надходити на картку, доведеться самостійно проявити ініціативу та зібрати необхідні папери.

Кому саме призначена додаткова виплата

Непрацюючі громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок і самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають право на щомісячну надбавку в розмірі 150 гривень. Ця державна гарантія поширюється на отримувачів пенсій за віком, інвалідністю або вислугою років, про що пише ПФУ.

Цю суму затвердили ще у 2008 році постановою Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", і відтоді вона жодного разу не індексувалася.

Зауважте! Важливий нюанс полягає в тому, що дитина при цьому не повинна отримувати жодної іншої соціальної допомоги.

Однак, Пенсійний фонд України просто не має доступу до баз даних, які б підтверджували факт утримання дитини пенсіонером. Тому для отримання коштів потрібно особисто звернутися до контролюючого органу.

Які документи вимагає ПФУ для оформлення

Щоб ініціювати нарахування, заявнику необхідно зібрати базовий пакет паперів. До Пенсійного фонду треба надати паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку та свідоцтво про народження дитини.

Крім того, знадобиться спеціальна довідка від органу місцевого самоврядування або управління житлового фонду, яка офіційно підтверджує факт самостійного виховання неповнолітнього.

У яких випадках надбавку можуть скасувати

Фінансова підтримка діє рівно до моменту, поки дитині не виповниться 18 років, але є суворі обмеження щодо статусу самого пенсіонера. Якщо людина вирішить офіційно працевлаштуватися або відкрити ФОП, виплати негайно припиняються.

Громадяни повинні повідомити ПФУ про зміну життєвих обставин, інакше потім доведеться повернути надміру виплачену суму,

– попереджають фахівці.

Що відбувається на валютному ринку та як це впливає на гаманець

Поки пенсіонери шукають можливості для додаткових доплат, купівельна спроможність гривні залишається під тиском макроекономічних факторів. Як ми вже повідомляли, офіційний курс долара наприкінці року може наблизитися до 46 гривень.

За словами банкіра Сергія Мамедова, Національний банк продовжує згладжувати коливання, продаючи валюту з резервів. Не варто очікувати ані статичного курсу, ані валютної катастрофи.