Кому именно предназначена дополнительная выплата

Неработающие граждане, вышедшие на заслуженный отдых и самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на ежемесячную надбавку в размере 150 гривен. Эта государственная гарантия распространяется на получателей пенсий по возрасту, инвалидности или выслуге лет, что сообщает ПФУ.

Эта сумма была утверждена еще в 2008 году постановлением Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", и с тех пор она ни разу не индексировалась.

Обратите внимание! Важный нюанс заключается в том, что ребенок при этом не должен получать никакой другой социальной помощи.

Однако Пенсионный фонд Украины просто не имеет доступа к базам данных, которые бы подтверждали факт содержания ребенка пенсионером. Поэтому для получения средств необходимо лично обратиться в контролирующий орган.

Какие документы требует ПФУ для оформления

Чтобы инициировать начисление, заявителю необходимо собрать базовый пакет документов. В Пенсионный фонд нужно предоставить паспорт, идентификационный код, трудовую книжку и свидетельство о рождении ребенка.

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Кроме того, понадобится специальная справка от органа местного самоуправления или управления жилищного фонда, официально подтверждающая факт самостоятельного воспитания несовершеннолетнего.

В каких случаях надбавку могут отменить

Финансовая поддержка действует ровно до того момента, пока ребенку не исполнится 18 лет, но существуют строгие ограничения в отношении статуса самого пенсионера. Если человек решит официально устроиться на работу или открыть ФЛП, выплаты немедленно прекращаются.

Граждане должны уведомить ПФУ об изменении жизненных обстоятельств, иначе потом придется вернуть излишне выплаченную сумму,

– предупреждают специалисты.

Что происходит на валютном рынке и как это влияет на кошелек

Пока пенсионеры ищут возможности для дополнительных доходов, покупательная способность гривны остается под давлением макроэкономических факторов. Как мы уже сообщали, Официальный курс доллара в конце года может приблизиться к 46 гривен.

По словам банкира Сергея Мамедова, Национальный банк продолжает сглаживать колебания, продавая валюту из резервов. Не стоит ожидать ни стабильного курса, ни валютной катастрофы.