Надбавки у 70 років: як збільшити свою пенсію

Українські пенсіонери після досягнення 70 років мають право на доплати до пенсії. Їх призначають автоматично і виплачують щомісяця.

Хто отримає надбавки до пенсії у 70 років

Коли пенсіонеру виповнюється 70 років, він має право отримати надбавку за віком, яка виплачується щомісяця. Її розмір складає 300 гривень.

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Проте з віком ця надбавка ростиме до наступних розмірів:

від 75 до 79 років – 456 гривень;

80 років – 570 гривень.

Нагадаємо! На таку надбавку не мають право особи, чия пенсія перевищує 10 340 гривень.

До слова такі надбавки до пенсії не сумуються між собою, а лише збільшуються з часом.