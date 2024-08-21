Надбавки у 70 років: як збільшити свою пенсію
21 серпня 2024, 10:28Читать новость на русском
Українські пенсіонери після досягнення 70 років мають право на доплати до пенсії. Їх призначають автоматично і виплачують щомісяця.
Хто отримає надбавки до пенсії у 70 років
Коли пенсіонеру виповнюється 70 років, він має право отримати надбавку за віком, яка виплачується щомісяця. Її розмір складає 300 гривень.
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Проте з віком ця надбавка ростиме до наступних розмірів:
- від 75 до 79 років – 456 гривень;
- 80 років – 570 гривень.
Нагадаємо! На таку надбавку не мають право особи, чия пенсія перевищує 10 340 гривень.
До слова такі надбавки до пенсії не сумуються між собою, а лише збільшуються з часом.