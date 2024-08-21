Кто получит надбавки к пенсии в 70 лет

Когда пенсионеру исполняется 70 лет, он имеет право получить надбавку по возрасту, которая выплачивается ежемесячно. Ее размер составляет 300 гривен.

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Однако с возрастом эта надбавка будет расти до следующих размеров:

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

80 лет – 570 гривен.

Напомним! На такую надбавку не имеют право лица, чья пенсия превышает 10 340 гривен.

К слову такие надбавки к пенсии не суммируются между собой, а лишь увеличиваются со временем.