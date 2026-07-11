В Україні є надбавки до пенсії за дітей: хто та як може оформити виплату

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати до пенсії за особливі заслуги перед державою. Йдеться про багатодітних матерів, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей.

Хто має право на надбавку до пенсії і яка сума

Окремої пенсії для багатодітних матерів українське законодавство не передбачає. Натомість для цієї категорії громадян існує спеціальна надбавка за особливі заслуги перед Україною, повідомили в ПФУ.

Оформити її можуть жінки, які:

народили та виховали до шестирічного віку не менше п'яти дітей;

виховували як рідних, так і усиновлених дітей.

У деяких випадках право на виплату може перейти батькові. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно виховував дітей.

Розмір надбавки залежить від кількості дітей та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень, тому розмір доплати такий:

За п'ятьох дітей – 35% (908,25 гривень); За шістьох – 36% (934,20 гривні); За сімох – 37% (960,15 гривень); За вісьмох – 38% (986,10 гривень); За дев'ятьох – 39% (1 012,05 гривень); За десятьох і більше – 40% (1 038 гривень).

Як оформити виплату

Автоматично така доплата не призначається. Для її отримання необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із відповідною заявою.

Також варто знати, що якщо людина, яка отримувала надбавку за особливі заслуги, помирає, право на частину цієї виплати може бути враховане під час призначення пенсії по втраті годувальника.

Розмір такої виплати залежить від кількості непрацездатних членів сім'ї:

70% належної надбавки – якщо є один непрацездатний член сім'ї;

90% – якщо таких осіб двоє або більше.

Яка ще є доплата до пенсії?

Деяким україцням на пенсії надходить автоматичне нарахування надбавок за вік. Розмір доплат залежить від віку пенсіонера:

громадяни віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень;

у віці від 75 до 79 років доплата становить 456 гривень (оскільки частина людей уже отримує 300 гривень, їм додають різницю);

після досягнення 80 років надбавка становить 570 гривень.

Зауважимо, ці виплати призначаються без додаткового звернення до Пенсійного фонду України – система враховує право людини на надбавку автоматично. Однак є важлива умова: загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні.