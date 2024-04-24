Доплата понад 300 гривень: хто з українців отримає підвищення пенсії у травні

Українці старше 70 років можуть отримати спеціальну надбавку до пенсії. Згодом ця доплата збільшується.

Хто може отримати надбавку до пенсії

Доплата за віком нараховується у місяць, коли пенсіонер досягає 70 років. Згодом ці виплати зростають у 75 та 80 років.

Читайте також У травні в деяких українців автоматично зростуть пенсії

Виключення складають випадки, коли день народження пенсіонера відбувається уже після нарахування пенсії. Тоді надбавка надається наступного місяця. Головною умовою для отримання доплати є те, що пенсія особи менша за 10 340,35 гривні.

Компенсаційна виплата надається за умови, що після її встановлення щомісячний розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, суми індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій не досягає 10 340,35 гривні,

– пояснюють представники ПФУ

Який розмір цієї надбавки

Надбавка залежить від віку особи. Зараз вона така:

для осіб від 70 до 74 років включно надають до пенсії додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Надбавка не сумується, а лише збільшується. Тобто, наприклад, у 75 років пенсіонер отримає 456 гривень, а не 300 + 456 гривень.