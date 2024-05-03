Від 300 гривень до пенсії: хто отримає надбавку у травні

Особи, які досягнули 70 років, можуть розраховувати на надбавку до пенсії від держави. З роками, вона буде поступово рости.

Що за надбавка до пенсії

Доплату для пенсіонера призначають у місяць, коли він досягає 70-річного віку. Згодом сума росте, коли йому виповнюється 75 та 80 років.

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Якщо день народження пенсіонера відбувається після виплати пенсій у той місяць, то надбавку призначать з наступного місяця.

Таку надбавку до виплат не надають особам, чиї виплати і так перевищують 10 340,35 гривні.

Компенсаційна виплата надається за умови, що після її встановлення щомісячний розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, суми індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій не досягає 10 340,35 гривні,

– пишуть у ПФУ.

Який розмір цієї надбавки

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Варто зазначити, що ця надбавка не сумується, а просто збільшується. Наприклад, якщо спочатку вона становить 300 гривень, то потім вона зростає до 456 гривень.