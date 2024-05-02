Чи зміняться виплати по інвалідності

На суму виплат по інвалідності впливає призначена група. Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія.

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У травні виплати по інвалідності не зазнають змін. Відповідно, для розрахунків діятимуть старі формули. Зокрема співвідношення між віковою пенсією та виплатами по інвалідності зараз таке:

люди з інвалідністю I групи мають 100% пенсії за віком;

II групи – 90%;

III групи – 50%.

Урядом визначені мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть:

для людей з інвалідністю I групи – 2 760 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які працюють – 2 093 гривень.

Які виплати будуть у військових пенсіонерів

У деяких випадках встановлені урядом мінімуми інші. Йдеться, наприклад, про військових, що мають інвалідність.

Внаслідок березневої індексації, їхні пенсії складають щонайменше: