Чи зміняться виплати по інвалідності
На суму виплат по інвалідності впливає призначена група. Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія.
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У травні виплати по інвалідності не зазнають змін. Відповідно, для розрахунків діятимуть старі формули. Зокрема співвідношення між віковою пенсією та виплатами по інвалідності зараз таке:
- люди з інвалідністю I групи мають 100% пенсії за віком;
- II групи – 90%;
- III групи – 50%.
Урядом визначені мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть:
- для людей з інвалідністю I групи – 2 760 гривень;
- з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;
- з інвалідністю II та III груп, які працюють – 2 093 гривень.
Які виплати будуть у військових пенсіонерів
У деяких випадках встановлені урядом мінімуми інші. Йдеться, наприклад, про військових, що мають інвалідність.
Внаслідок березневої індексації, їхні пенсії складають щонайменше:
- у осіб з інвалідністю І групи – 15 347 гривень;
- ІІ групи – 12 396 гривень;
- ІІІ групи – 8 500 гривень;
- для учасників бойових дій та постраждалих унаслідок участі в Революції гідності – 4 958 гривень.