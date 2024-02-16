Хто може розраховувати на надбавку до пенсії у майже 600 гривень

Пенсіонери певного віку можуть отримати додаткові 570 гривень. Ця доплата додається до основного розміру пенсії.

Кому надається надбавка 570 гривень

570 гривень – вікова доплата, яка надається пенсіонерам від 80 років. Надбавка нараховується автоматично у місяць, коли у пенсіонера день народження.

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Вікову доплату отримують і інші пенсіонери:

громадяни від 70 до 74 років включно мають надбавку 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень.

Однією з основних умов для отримання такої надбавки є пенсія менш як 10 340,35 гривні. Якщо пенсійні виплати перевищують цю суму, доплата не надається.

Що відомо про березневу індексацію

На початку березня має відбутися масштабна індексація пенсійних виплат. Попередній показник зростання пенсії – 13%.

Однак, не всі відчують цей перерахунок, йдеться про:

пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;

громадян, які отримують високі пенсії;

осіб, які мають виплати менші за мінімальні.

Пенсіонерам, яким нарахували пенсію меншу за гарантовану, надаються спеціальні доплати. Таким чином вони офіційно мають мінімальні виплати. Після перерахунку, їхні пенсії зростуть на суму рівній попередній надбавці.