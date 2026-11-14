Доплати для жінок зростуть: кому підвищать виплати вже з 1 січня

Наступного року частина українських громадянок зможе розраховувати на приємне збільшення щомісячних надходжень. Проте для отримання цих коштів потрібно відповідати чітким критеріям та вчасно подати необхідні документи.

Кому держава готує підвищення виплат з 1 січня

З 1 січня 2027 року в Україні можуть зрости пенсійні надбавки для багатодітних матерів. Йдеться про жінок, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. При цьому законодавство дозволяє враховувати не лише рідних, а й офіційно усиновлених дітей.

Відповідна виплата передбачена Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Вона призначається додатково до основної пенсії, а її розмір залежить від кількості вихованих дітей та встановленого державою прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як розраховується сума та скільки платитимуть

Нині за п'ятьох дітей держава гарантує 35% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За кожну наступну дитину відсоток зростає на один пункт, а максимальна надбавка для матерів-героїнь із десятьма і більше дітьми становить 40%.

Згідно із законопроєктом про Держбюджет на 2027 рік, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб пропонують збільшити з нинішніх 2595 до 2878 гривень. Якщо цей документ ухвалять остаточно, щомісячна надбавка зросте приблизно на 99–113 гривень.

Орієнтовні суми виплат у 2027 році виглядатимуть так:

за п'ятьох дітей платитимуть 1007,30 гривні замість 908,25 гривні;

за шістьох дітей нарахують 1036,08 гривні замість 934,20 гривні;

за сімох дітей доплатять 1064,86 гривні замість 960,15 гривні;

за вісьмох дітей сума складе 1093,64 гривні замість 986,10 гривні;

за дев'ятьох дітей можна очікувати 1122,42 гривні замість 1012,05 гривні;

за десятьох і більше дітей гарантовано 1151,20 гривні замість 1038 гривень.

Що потрібно зробити для оформлення грошей

Надбавку за особливі заслуги не призначають автоматично, тому кошти не з'являться на вашому рахунку самі по собі. Для її оформлення жінці потрібно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України із відповідною заявою.

Із собою обов'язково слід мати документи, які підтверджують народження й виховання п'ятьох або більше дітей до шестирічного віку. Доплату встановлюють саме з дати звернення, тому фахівці радять подбати про збір паперів заздалегідь.

Які ще фінансові бонуси доступні українцям зараз

Українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси, які залежать від віку чи статусу, як вже повідомлялося раніше. Найпоширенішою є вікова доплата, яку Пенсійний фонд нараховує автоматично.

Після досягнення 70 років пенсіонерам додають 300 гривень, з 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а після 80 років літні люди отримують максимальні 570 гривень. Головна умова для отримання такої вікової компенсації полягає в тому, щоб загальна сума пенсії разом з усіма надбавками не перевищувала жорстку межу у 10 340 гривень.