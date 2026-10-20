Кому та на скільки підвищать виплати у 2027 році

Підвищення пенсій можливе завдяки закладеному в проєкті Державного бюджету зростанню прожиткового мінімуму.

Право на такий фінансовий бонус мають ті українці, чий офіційний стаж перевищує встановлені державою норми.

Якщо людина вийшла на заслужений відпочинок після жовтня 2011 року, то цей поріг становить понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок.

Для тих, кому пенсію призначили раніше, вимоги інші: 25 років для чоловіків і 20 для жінок.

Тобто, за кожен повний рік "зайвого" стажу держава додає 1% від розміру пенсії, але ця сума прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і не може перевищувати 1% від його рівня.

Урядовий проєкт бюджету на 2027 рік пропонує підняти цей показник до 2 878 гривень.

Для тих, хто продовжує працювати на пенсії, діє правило: навіть якщо прожитковий мінімум зростає, доплату за стаж заморожують на тому рівні, який діяв на момент призначення виплат. Перерахунок з урахуванням нових, вищих показників проведуть лише після вашого офіційного звільнення з роботи.

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Зверніть увагу! Державний бюджет ще не затверджено Верховною Радою. Тому й зазначені вище зміни ще не є чинними.

Нагадаємо, що у поточному році показник прожиткового мінімуму на одну людину становить 3 209 гривень. А для осіб, які втратили працездатність, – до 2 595 гривень.