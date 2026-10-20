Кому и на сколько увеличат выплаты в 2027 году
Повышение пенсий возможно благодаря заложенному в проекте Государственного бюджета росту прожиточного минимума.
Право на такой финансовый бонус имеют те украинцы, чей официальный стаж превышает установленные государством нормы.
- Если человек вышел на заслуженный отдых после октября 2011 года, то этот порог составляет более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.
- Для тех, кому пенсию назначили раньше, требования другие: 25 лет для мужчин и 20 для женщин.
То есть за каждый полный год "лишнего" стажа государство добавляет 1% от размера пенсии, но эта сумма привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и не может превышать 1% от его уровня.
Правительственный проект бюджета на 2027 год предлагает повысить этот показатель до 2 878 гривен.
Для тех, кто продолжает работать на пенсии, действует правило: даже если прожиточный минимум растет, доплату за стаж замораживают на том уровне, который действовал на момент назначения выплат. Перерасчет с учетом новых, более высоких показателей проведут только после вашего официального увольнения с работы.
Обратите внимание! Государственный бюджет еще не утвержден Верховной Радой. Поэтому указанные выше изменения еще не вступили в силу.
Напомним, что в текущем году показатель " прожиточного минимума " на одного человека составляет 3 209 гривен. А для лиц, утративших трудоспособность, – до 2 595 гривен.