Грошей у травні не буде: чому українці не отримають надбавку за додатковий стаж

Пенсіонери, які продовжують працювати замість того, аби вийти на законний відпочинок, отримують надбавку до своїх виплат. Проте в травні вони їх не побачать через певні нюанси.

Що з надбавкою у травні

Надбавку для українців нараховують лише після відпрацювання додаткових 24 місяців стажу. Дані беруться станом на початок квітня 2024 року.

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Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,

– пояснюють у ПФУ

Відповідно надбавки до пенсії українці отримають лише у червні.

Які доплати чекати у травні

Кожен рік додаткового стажу оцінюється у 23,61 гривні. Тож мінімальний розмір надбавки становить 47,22 гривні.

Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, можуть отримати надбавку до виплат від держави. Єдиною умовою є те, що їх пенсія не має бути більшою ніж 10 340,35 гривні.

Зараз розмір вікової надбавки такий:

особи від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Такі надбавки не сумуються, а збільшуються протягом наступних років.