Що з надбавкою у травні
Надбавку для українців нараховують лише після відпрацювання додаткових 24 місяців стажу. Дані беруться станом на початок квітня 2024 року.
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Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,
– пояснюють у ПФУ
Відповідно надбавки до пенсії українці отримають лише у червні.
Які доплати чекати у травні
Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, можуть отримати надбавку до виплат від держави. Єдиною умовою є те, що їх пенсія не має бути більшою ніж 10 340,35 гривні.
Зараз розмір вікової надбавки такий:
- особи від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.