Через це ваша пенсія менша: як працює надбавка за понаднормовий стаж

Пенсіонери, які продовжують працювати, набувають новий стаж. За це їм надається спеціальна надбавка. Нарахування цієї доплати має певні особливості.

Яка зараз надбавка за стаж

Надбавка за стаж розраховується індивідуально, зважаючи на індивідуальні показники пенсіонера. Ця доплата прямо пов'язана з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.

Читайте також Глава Єврокомісії назвала дату конфіскації доходів від російських активів: вже незабаром

Оскільки цей показник зріс з 1 січня, змінилась і надбавка за стаж. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність зараз складає 2 361 гривню. Відповідно надбавка за кожен рік понаднормового стажу – 23,61 гривні.

Чому надбавка може бути меншою

Новий перерахунок виплат працюючих пенсіонерів розпочався ще у квітні. Однак, надбавки за новонабутий стаж будуть нараховані лише у червні.

Потрібно розуміти, що збільшення прожиткового мінімуму не впливає на перерахунок розміру цієї надбавки, якщо особа продовжує працювати. Тобто, частина пенсіонерів отримує доплату, яка розраховувалась за попередніми показниками. Для порівняння:

торік розмір такого прожиткового мінімуму складав 2 093 гривні, якщо в особи 14 років понаднормового стажу, надбавка складає 293,02 гривні;

користуючись цьогорічним значенням – 2 361 гривні, маємо більшу надбавку – 330,54 гривні.

Перерахунок надбавки за понаднормовий стаж через зростання прожиткового мінімуму, відбувається після того, як особа звільняється з роботи.