Доплата за віком: чому вона недоступна для деяких пенсіонерів

Надбавку за віком можуть отримати не всі українські пенсіонери. У ПФУ встановили винятки.

Кому надається надбавка за віком

Доплата за віком надається пенсіонерам автоматично. Така опція доступна для осіб старше 70 років.

Читайте також Тариф на воду зросте: якими можуть бути ціни вже найближчим часом

Виплата надається за умови, що після її встановлення щомісячний розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, суми індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій не досягає 10 340,35 гривні,

– пояснюють у ПФУ

Надбавка надається у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку. Виключенням є ситуації, коли день народження особи після нарахування виплати. Тоді доплата додається уже на наступний місяць.

Які надбавки за віком зараз

Особи віком від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень. Для громадян від 75 до 79 років включно доплата складає уже 456 гривень. А от пенсіонери від 80 років мають щомісячну надбавку 570 гривень.

Потрібно розуміти, що ці значення не сумуються. Після переходу за певний віковий рубіж, доплата лише зростає на певний показник. Наприклад, пенсіонер у 75 років отримує не 300 + 456 гривень, а 300 + 156 гривень, тобто загалом 456 гривень.