Надбавки до пенсій: від чого вони залежать та як на них впливає вік

Для українців передбачена не лише індексація виплат, але й надбавки до пенсій в залежності від віку. Вони можуть складати понад 500 гривень.

Надбавки до пенсій за віком

Якщо українець досяг 70 років та більше, може претендувати на щомісячну грошову надбавку до пенсії. Її розмір залежатиме від віку людини.

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Для тих, хто досяг 70 років – 300 гривень;

Для осіб від 75 до 80 років – 456 гривень щомісяця.

Для пенсіонерів від 80 років – 579 грн.

Які зараз пенсії в Україні

Якщо вам виповнилось, наприклад, 80 років, то це зовсім не означає, що ваша надбавка зросте на 579 гривень – ні. Просто ви замість додаткових 456 гривень – отримуватиме 579 гривень. Таким чином надбавка зросте лише на 114 гривень.

У березні на українців чекала індексація пенсійних виплат на 19,7%, яку вираховували від базової пенсії.