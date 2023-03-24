Прибавки к пенсиям по возрасту

Если украинец достиг 70 лет и старше, он может претендовать на ежемесячную денежную надбавку к пенсии. Ее размер будет зависеть от возраста человека.

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Для тех, кто достиг 70 лет – 300 гривен;

Для лиц от 75 до 80 лет – 456 гривен в месяц.

Для пенсионеров от 80 лет – 579 гривен

Важно! Если вам исполнилось, например, 80 лет, это вовсе не означает, что ваша надбавка вырастет на 579 гривен – нет. Просто вы вместо дополнительных 456 гривен будет получать 579 гривен. Таким образом, прибавка вырастет всего на 114 гривен.

Какие сейчас пенсии в Украине

В марте украинцев ожидала индексация пенсионных выплат на 19,7%, которую вычисляли от базовой пенсии.