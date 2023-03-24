Надбавки до пенсій за віком
Якщо українець досяг 70 років та більше, може претендувати на щомісячну грошову надбавку до пенсії. Її розмір залежатиме від віку людини.
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- Для тих, хто досяг 70 років – 300 гривень;
- Для осіб від 75 до 80 років – 456 гривень щомісяця.
- Для пенсіонерів від 80 років – 579 грн.
Які зараз пенсії в Україні
У березні на українців чекала індексація пенсійних виплат на 19,7%, яку вираховували від базової пенсії.
- Мінімальна пенсія зросла до 2 520 гривень для пенсіонерів, що не працюють.
- Для пенсіонерів, які не працюють, віком від 65 до 70 років зі стажем від 30 до 35 відповідно у жінок та чоловіків пенсії – до 3 000 гривень;
- Для пенсіонерів віком від 70 років зі стажем 30 років у жінок та 35 у чоловіків пенсія – до 3 120 гривень.
- Для пенсіонерів із повним стажем і пенсією вищою за мінімальну в середньому розмір доплати становитиме 750 гривень.