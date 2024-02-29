Вікові пенсійні надбавки: які суми отримують українці

Деякі громадяни України можуть розраховувати на надбавки до пенсійних виплат. Для пенсіонерів передбачені детальні умови щодо отримання виплат, а також чітко суми надбавок.

Хто може отримувати доплату до пенсії

Згідно з чинним пенсійним законодавством, а саме постановою №168 Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року, вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років. Надалі кожні пʼять років ця надбавка зростає.

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Тобто, пенсіонери старше 70 років мають можливість отримувати додаткову пенсійну надбавку щомісяця. А сума цієї доплати зростає що пʼять років до того моменту, поки пенсіонер не досягає 80 років.

Нині встановлено такі суми вікових доплат до пенсії:

особам, яким виповнилося 70 років – до 300 гривень;

особам віком 75 років – до 456 гривень;

особам віком від 80 років – до 570 гривень.

Як розраховуються вікові надбавки

При цьому, загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривень.

Варто зазначити, якщо пенсіонерам віком від 70 до 75 років нараховують 300 гривень, то після 75 років пенсіонер отримає різницю між 300 та 456 гривнями. А це означає, що пенсія особи, яка досягла 75 років, збільшиться на 156 гривень.

що пенсіонерам у віці 70-75 років збільшення почали платити з 1 жовтня 2022 року. А вікову надбавку у 80 років було встановлено ще з 1 квітня 2020 року.

Кому проіндексують пенсії навесні

Індексацією обіцяють охопити більшість видів пенсії: звичайні пенсії за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсій науковців, пенсії держслужбовців, чорнобильські пенсії.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що пенсії буде підвищено майже на 8%. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. Індексація відбудеться з 1 березня 2024 року.

Поки що за дужками залишаються спеціальні пенсії суддів і прокурорів. Зауважте, що індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року включно.