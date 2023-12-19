Вікова надбавка до пенсії: чому дехто не отримав додаткових грошей

Пенсіонери, які дожили до певного віку, мають право на щомісячні надбавки до пенсії. Проте у декого виплати так і не зросли, попри додаткові гроші.

Чому не росте пенсія

Пенсіонери, які дожили до 70, 75 та 80 років мають право на щомісячну вікову надбавку до виплат. Проте її не надають для осіб, чия пенсія перевищує 10 340,35 гривні.

Читайте також З одного банку в інший: як змінити свою пенсійну картку

Проте часто стаються ситуації, коли українець отримує набагато нижчу пенсію, але надбавки так і не побачив. Це спричинено тим, що розрахункова пенсія особи менша за мінімально допустиму по Україні, й тому держава власним коштом "підтягнула" її до потрібного рівня. Коли людина доживає до вікових надбавок, їх коштом покриваться різниця між розрахунковою та фактичною пенсією.

Пояснюємо на прикладі: Наприклад розрахункова пенсія українця з урахуванням його стажу та заплати становить 1 500 гривень. У 2023 році рівень мінімальної пенсії – 2 093 гривні, що означає, що особа не може отримувати менше за цю суму. Через це держава додає до розрахункових виплат ще 593 гривні, аби "дотягнути" їх до потрібного рівня.



Коли особа доживає до 70-річного віку, їй назначають щомісячну надбавку у розмірі 300 гривень, але не до тієї пенсії, яку вона отримує, а до розрахункової. Тож виходить 1 500 + 300, що дорівнює 1 800 гривень і вже до них держава знову додає гроші, але у меншій кількості (293 гривні), щоб сума була рівна мінімальній пенсії. Саме тому такі пенсіонери не отримують збільшені виплати.

Тож фактично пенсіонери отримують свої надбавки за віком, але вони йдуть на покриття витрат держави за збільшення пенсії.

Які надбавки за віком отримують українці

Надбавки за віком призначаються автоматично з дня досягнення пенсіонером потрібного віку. Їх розмір такий: