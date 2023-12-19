Як змінити пенсійну картку

Для того, щоб змінити банк, де українець хоче отримувати пенсію, треба звернутися до бажаного банку та відкрити там рахунок. Після цього обов'язково треба звернутися до ПФУ через ЦНАП або сайт регулятора та надати свої нові реквізити.

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Зверніть увагу! Враховуйте, що наступна виплата може прийти ще на старий рахунок, адже процес переходу на інший банк триває деякий час. Тому закривати колишній рахунок варто лише, коли гроші почнуть надходити на новий.

До слова, після заміни картки рекомендовано встановити додаток банку на мобільний телефон, щоб мати змогу зручно та швидко керувати своїми транзакціями та бачити поточний стан рахунку.

Як пройти відеоідентифікацію

Деякі пенсіонери мають пройти відеоідентифікацію до кінця 2023 року. Щоб це зробити, треба увійти до особистого кабінету на сайті ПФУ.

Далі треба зробити такі дії:

в особистому акаунті вибрати розділ "Ідентифікація в режимі відеоконференцзв’язку";

заповнити запропоновану онлайн-форму;

обрати за допомогою якого месенджера відбуватиметься відеоконференція;

натиснути кнопку "Подати заяву".

У встановлену дату та час з особою зв'яжеться представник ПФУ через одну з встановлених програм. Якщо пенсіонеру треба якась допомога, типу субперекладу, він має зазначити це у коментарі.

Також знадобляться скан-копії наступних документів: