Как изменить пенсионную карту
Для того чтобы изменить банк, где украинец хочет получать пенсию, нужно обратиться в желаемый банк и открыть там счет. После этого обязательно следует обратиться в ПФУ через ЦПАУ или сайт регулятора и предоставить свои новые реквизиты.
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К слову, после замены карты рекомендуется установить приложение банка на мобильный телефон, чтобы удобно и быстро управлять своими транзакциями и видеть текущее состояние счета.
Как пройти видеоидентификацию
Некоторые пенсионеры имеют пройти видеоидентификацию к концу 2023 года. Чтобы это сделать, нужно войти в личный кабинет на сайте ПФУ.
Далее нужно совершить следующие действия:
- в личном аккаунте выбрать раздел "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи";
- заполнить предложенную онлайн-форму;
- выбрать, с помощью какого мессенджера будет проходить видеоконференция;
- нажать кнопку "Подать заявление".
В установленную дату и время с лицом свяжется представитель ПФУ через одну из установленных программ. Если пенсионеру нужна какая-то помощь, типа субперевода, он должен отметить это в комментарии.
Также понадобятся скан-копии следующих документов:
- удостоверения личности;
- идентификационного кода;
- трудовой книжки;
- свидетельства о рождении.