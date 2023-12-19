Как изменить пенсионную карту

Для того чтобы изменить банк, где украинец хочет получать пенсию, нужно обратиться в желаемый банк и открыть там счет. После этого обязательно следует обратиться в ПФУ через ЦПАУ или сайт регулятора и предоставить свои новые реквизиты.

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К слову, после замены карты рекомендуется установить приложение банка на мобильный телефон, чтобы удобно и быстро управлять своими транзакциями и видеть текущее состояние счета.

Как пройти видеоидентификацию

Некоторые пенсионеры имеют пройти видеоидентификацию к концу 2023 года. Чтобы это сделать, нужно войти в личный кабинет на сайте ПФУ.

Далее нужно совершить следующие действия:

  • в личном аккаунте выбрать раздел "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи";
  • заполнить предложенную онлайн-форму;
  • выбрать, с помощью какого мессенджера будет проходить видеоконференция;
  • нажать кнопку "Подать заявление".

В установленную дату и время с лицом свяжется представитель ПФУ через одну из установленных программ. Если пенсионеру нужна какая-то помощь, типа субперевода, он должен отметить это в комментарии.

Также понадобятся скан-копии следующих документов:

  • удостоверения личности;
  • идентификационного кода;
  • трудовой книжки;
  • свидетельства о рождении.