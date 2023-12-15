Как пройти видеоидентификацию

Некоторые пенсионеры должны пройти видеоидентификацию до конца 2023 года, чтобы не потерять свои выплаты. Чтобы это сделать, сначала нужно зарегистрироваться на сайте ПФУ.

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Далее алгоритм действий таков:

в личном аккаунте выбрать раздел "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи";

заполнить предложенную онлайн-форму;

выбрать с помощью какого мессенджера будет проходить видеоконференция;

нажать кнопку "Подать заявление".

Обратите внимание! Если пенсионеру необходима какая-нибудь помощь, например субперевод, он должен указать это в комментарии на сайте.

В установленную дату и время с лицом свяжется представитель ПФУ через одну из установленных программ.

Благодаря каким программам можно провести видеоконференцию

WhatsApp;

Google Meet;

Zoom;

Signal;

Telegram;

Skype;

Вайбер.

Какие документы понадобятся

Для прохождения идентификации дистанционно, требуются скан-копии следующих документов:

удостоверение личности;

идентификационный код;

трудовая книжка;

свидетельство о рождении.

Заметьте! Файлы этих документов не должны превышать 1 мегабайт.