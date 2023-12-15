Ежемесячные выплаты для госпредателей

Кабмин утвердил, что официально осужденные коллаборанты и госпредатели будут получать минимальную пенсию, сообщил народный депутат Тарас Мельничук, передает 24 Канал. На данный момент, эти пенсионные выплаты составляют 2 093 гривны. В 2024 году такая пенсия будет уже 2 361 гривна.

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Тарас Мельничук Представитель правительства в Верховной Раде Предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы производится в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в размере, не превышающем размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Раньше в Минсоцполитики предлагали лишить пенсий до конца отбывания наказания, осужденных по следующим статьям:

статья 111 УКУ – государственная измена;

статья 111.1 – коллаборационная деятельность;

статья 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

статья 109 – насильственное изменение, свержение конституционного строя или попытка захвата государственной власти.

Также без выплат должны были оставить граждан, которые скрываются от следственных органов на временно оккупированных украинских территориях и за рубежом. Речь идет и о лицах, объявленных в розыск.