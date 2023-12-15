Щомісячні виплати для держзрадників

Кабмін утвердив, що офіційно засуджені колаборанти та держзрадники отримуватимуть мінімальну пенсію, про це повідомив народний депутат Тарас Мельничук, передає 24 Канал. Станом на зараз, ці пенсійні виплати складають 2 093 гривні. У 2024 році така пенсія буде уже 2 361 гривню.

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Тарас Мельничук Представник уряду у Верховній раді Пропонується передбачити, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі здійснюється відповідно до ЗУ "Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування" в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

До того, у Мінсоцполітики пропонували позбавити пенсій до кінця відбування покарання, засуджених за такими статтями:

стаття 111 ККУ – державна зрада;

стаття 111.1 – колабораційна діяльність;

стаття 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

стаття 109 – насильницька зміна, повалення конституційного ладу чи спроба захоплення державної влади.

Також без виплат мали залишити тих громадян, які переховуються від слідчих органів на тимчасово окупованих українських територіях та за кордоном. Йдеться і про осіб, яких оголосили в розшук.