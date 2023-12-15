Это часть более широкого плана по восстановлению внутренней цепочки поставок урана в США и постепенного отказа от ядерной зависимости от России.
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Министерству энергетики будет закупать не менее 20 метрических тонн в год высокообогащенного реакторного топлива, известного как HALEU, у американских компаний – до конца 2027 года.
Впрочем, ранее принятый Палатой представителей законопроект, запрещающий весь импорт российского урана после 2028 года. находится на рассмотрении в Сенате и.
Сколько Россия зарабатывает благодаря "Росатому"
В этом году российские СМИ распространяли информацию о том, что выручка "Росатома" за 2022 год. превысил 1,7 триллиона рублей, а прибыль выросла на треть по сравнению с 2021 годом.
По данным исследование "Роль "Росатома" в продвижении российской повестки дня в мире" Центра исследований безопасности "СЭНСС", страна-агрессорка финансируя и кредитуя строительство атомных электростанций по миру, оказывает влияние на деятельность различных сфер на 30 - 60 лет.
- Следовательно, такая деятельность "Росатома" позволяет России генерировать значительные доходы в федеральный бюджет. Это в свою очередь помогает продолжать войну в Украине.
- Как свидетельствуют данные Росатома, финансовая оценка заказов на ближайшие 10 лет составляет 130 – 140 миллиардов долларов. А ежегодная выручка государственной корпорации от экспорта ядерного топлива, оборудования и услуг в последние несколько лет составляет 9 миллиардов долларов.