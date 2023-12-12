Эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин рассказал 24 Каналу, что именно санкции стали одной из ключевых причин упадка нефтегазовой отрасли в России. Поэтому нельзя утверждать, что они полностью неэффективны.

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"Заморозить" европейцев не удалось

Соединенные Штаты Америки хотят к 2030 году вдвое сократить доходы России от нефти и газа. Это, собственно, может произойти просто из-за непростой ситуации, которая сложилась в России.

Надо смотреть на цифры, а они показывают, что по сравнению с 2022 годом, когда были высокие цены на нефть и газ, доходы российского федерального бюджета от нефти на газ упали примерно на 30%. Ровно треть от доходов исчезла,

– заметил Михаил Крутыхин.

Так что когда говорят, что санкции не работают, а Россия при всем богатеет, это не совсем правда. Если до 2030 года США действительно постараются сократить российскую прибыль на 50%, то с точки зрения цифр им это удастся. Ведь только через год смогли достичь отметки в 30%.

"Надо также учесть, что доходы России от газа сократились по воле самого Путина. Ведь он забрал "Газпром" с европейского рынка из-за желания "заморозить европейцев". Поэтому, мол, должен был начаться экономический коллапс и Европа должна на коленях приползти к Путину. Но не получилось", – отметил эксперт по нефти и газу.

Европейцам это обошлось дорого, ведь пришлось переплачивать за газ и строить перемычки между границами, новые терминалы по приему сжиженного газа. Однако сейчас особых проблем на газовом рынке в Европе сейчас нет. Чего не скажешь о России.

Проблемы и с газом, и с нефтью

Добыча "Газпрома", то есть гиганта российской газовой отрасли, упала 23% – почти на четверть. Это, очевидно, не может не отразиться на доходах России.

Даже если Китай каким-то чудом пригодится еще какой-то газопровод у себя принять, а пока он не очень-то соглашается, то все равно, чтобы туда переправить такие объемы газа нужно десятилетие,

– заметил Крутихин.

Первая мощность газопровода "Сила Сибири-2", который Владимир Путин планировал построить там, 50 миллиардов кубометров газа. При этом следует понимать, что в Европу "Газпром" отправлял 155 миллиардов кубометров газа.

"Сила Сибири-2"

Российский проект газопровода "Сила Сибири-2", который необходим для замены утраченного европейского рынка, продвигается крайне медленно через позицию Китая. По сути, Пекин отказался инвестировать в строительство трубопровода, предлагая России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство.

К тому же пользуясь случаем, Китай требует дальнейших скидок на российский газ.

К тому же, даже строительство такого газопровода займет около 10 – 12 лет. Так что не только доходы, но и вся газовая отрасль в России просела.

"А в России еще и проблемы с запасами нефти, которая легко добывается. Далее идет тяжело добываемая нефть, она совсем нерентабельна. Еще министерство энергетики России предполагало, что к 2035 году российская добыча нефти сократится на 40%", – подчеркнул Крутыхин.

Так что предсказание Соединенных Штатов о сокращении доходов России вполне вероятно. Возможно, даже в результате затруднительного положения, в котором оказалась Россия.

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