Експерт з нафти та газу Михайло Крутихін розповів 24 Каналу, що саме санкції стали однією з ключових причин занепаду нафтогазової галузі у Росії. Тому не можна стверджувати, що вони повністю неефективні.

Радимо переглянути Неконтрольований політ․ Стан цивільної авіації наближає Росію до літакопаду – документи

"Заморозити" європейців не вдалось

Сполучені Штати Америки хочуть до 2030 року вдвічі скоротити доходи Росії від нафти та газу. Це, власне, може статися просто внаслідок непростої ситуації, яка склалася в Росії.

Треба дивитись на цифри, а вони показують, що в порівняні з 2022 роком, коли були високі ціни на нафту та газ, доходи російського федерального бюджету від нафти на газу, впали приблизно на 30%. Рівно третина від доходів зникла,

– зауважив Михайло Крутихін.

Тож коли кажуть, що санкції не працюють, а Росія попри все багатіє, це не зовсім правда. Якщо до 2030 року США справді намагатимуться скоротити російський прибуток на 50%, то з точки зору цифр їм це вдасться. Адже лише за рік змогли досягнути позначки у 30%.

"Треба також врахувати, що доходи Росії від газу скоротились по волі самого Путіна. Адже він забрав "Газпром" з європейського ринку через бажання "заморозити європейців". Через це, мовляв, мав початись економічний колапс і Європа мала б на колінах приповзти до Путіна. Але не вийшло", – зазначив експерт з нафти та газу.

Європейцям це справді обійшлось дорого, адже довелося переплачувати за газ і будувати перемички між кордонами, нові термінали з прийому зрідженого газу. Однак зараз особливих проблем на газовому ринку в Європі зараз немає. Чого не скажеш про Росію.

Проблеми і з газом, і з нафтою

Видобуток "Газпрому", тобто гіганта російської газової галузі, впав 23% – майже на чверть. Це, очевидно, не може не позначитись на доходах Росії.

Навіть якщо Китай якимось чудом згодиться ще якийсь газопровід у себе прийняти, а поки він не дуже й то погоджується, то все одно, щоб туди переправити такі об'єми газу треба десятиліття,

– зауважив Крутихін.

Перша потужність газопроводу "Сила Сибіру-2", який Владімір Путін планував там побудувати, 50 мільярдів кубометрів газу. При цьому потрібно розуміти, що в Європу "Газпром" відправляв 155 мільярдів кубометрів газу.

"Сила Сибіру-2"

Російський проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2", який необхідний для заміни втраченого європейський ринок, просувається вкрай повільно через позицію Китаю. Власне, Пекін відмовився інвестувати в будівництво трубопроводу, пропонуючи Росії повністю оплатити багатомільярдний рахунок за будівництво.

До того ж, користуючись нагодою, Китай вимагає подальших знижок на російський газ.

До того ж навіть будівництво такого газопроводу займе близько 10 – 12 років. Тож не лише доходи, але й уся газова галузь у Росії просіла.

"А у Росії ще й проблеми із запасами нафти, яка легко видобувається. Далі йде важко видобувана нафта, вона зовсім нерентабельна. Ще міністерство енергетики Росії передбачало, що до 2035 року російський видобуток нафти скоротиться на 40%, – наголосив Крутихін.

Тож передбачення Сполучених Штатів про скорочення доходів Росії цілком ймовірне. Можливо, навіть внаслідок скрутного становища, в якому опинилась Росія.

Санкції проти Росії: останні новини