Що робитиме нове відомство

Бюро відповідатиме за цивільне забезпечення виконання торгових санкцій, у тому числі проти Росії. Підрозділ допомагатиме підприємствам розслідувати потенційні порушення, виносити цивільні покарання та передавати справи до органів правопорядку.

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Його компетенція включатиме діяльність компаній, які можуть уникати санкцій, надсилаючи продукцію через інші країни.

Рішення про створення установи було прийняте на тлі очікувань, що Британія запровадить новий пакет санкцій щодо торгівлі предметами, які Росія використовує на полі бою. Наприклад, деталі машин та електроніка, а також продукти, які збільшують дохід для фінансування військової машини.

Ми робимо все, щоб зупинити військову машину Путіна. Це має на увазі і боротьбу з тими, хто уникає санкцій, і позбавлення Росії технологій і доходів, які потрібні їй для продовження злочинної війни. Те, про що ми сьогодні оголошуємо, допоможе нам у цьому і ясно покаже порушникам правил, що їм від нас нікуди не сховатися,

— сказав заступник міністра з промисловості та економічної безпеки країни Нусрат Гані.

Бюро буде запущено на початку 2024 року, коли будуть введені нові законодавчі вимоги. Воно посилить поточну роботу уряду, щоб забезпечити дотримання торговельних санкцій Британії.