Як пройти відеоідентифікацію

Деякі пенсіонери мають пройти відеоідентифікацію до кінця 2023 року, аби не втратити свої виплати. Щоб це зробити, спочатку треба зареєструватися на сайті ПФУ.

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Далі алгоритм дій такий:

в особистому акаунті вибрати розділ "Ідентифікація в режимі відеоконференцзв’язку";

заповнити запропоновану онлайн-форму;

обрати за допомогою якого месенджера відбуватиметься відеоконференція;

натиснути кнопку "Подати заяву".

Зверніть увагу! Якщо пенсіонеру необхідна якась допомога, наприклад субпереклад, він має вказати це у коментарі на сайті.

У встановлену дату та час з особою зв'яжеться представник ПФУ через одну з встановлених програм.

Завдяки яким програмам можна провести відеоконференцію

WhatsApp;

Google Meet;

Zoom;

Signal;

Telegram;

Skype;

Viber.

Які документи знадобляться

Для проходження ідентифікації дистанційно, потрібні скан-копії таких документів:

посвідчення особи;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

свідоцтво про народження.

Зауважте! Файли цих документів не мають перевищувати 1 мегабайт.