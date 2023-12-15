Як пройти відеоідентифікацію

Деякі пенсіонери мають пройти відеоідентифікацію до кінця 2023 року, аби не втратити свої виплати. Щоб це зробити, спочатку треба зареєструватися на сайті ПФУ.

Читайте також Якими будуть пенсії у колаборантів та держзрадників України

Далі алгоритм дій такий:

  • в особистому акаунті вибрати розділ "Ідентифікація в режимі відеоконференцзв’язку";
  • заповнити запропоновану онлайн-форму;
  • обрати за допомогою якого месенджера відбуватиметься відеоконференція;
  • натиснути кнопку "Подати заяву".

У встановлену дату та час з особою зв'яжеться представник ПФУ через одну з встановлених програм.

Завдяки яким програмам можна провести відеоконференцію

  • WhatsApp;
  • Google Meet;
  • Zoom;
  • Signal;
  • Telegram;
  • Skype;
  • Viber.

Які документи знадобляться

Для проходження ідентифікації дистанційно, потрібні скан-копії таких документів:

  • посвідчення особи;
  • ідентифікаційний код;
  • трудова книжка;
  • свідоцтво про народження.