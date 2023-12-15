Як пройти відеоідентифікацію
Деякі пенсіонери мають пройти відеоідентифікацію до кінця 2023 року, аби не втратити свої виплати. Щоб це зробити, спочатку треба зареєструватися на сайті ПФУ.
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Далі алгоритм дій такий:
- в особистому акаунті вибрати розділ "Ідентифікація в режимі відеоконференцзв’язку";
- заповнити запропоновану онлайн-форму;
- обрати за допомогою якого месенджера відбуватиметься відеоконференція;
- натиснути кнопку "Подати заяву".
У встановлену дату та час з особою зв'яжеться представник ПФУ через одну з встановлених програм.
Завдяки яким програмам можна провести відеоконференцію
- WhatsApp;
- Google Meet;
- Zoom;
- Signal;
- Telegram;
- Skype;
- Viber.
Які документи знадобляться
Для проходження ідентифікації дистанційно, потрібні скан-копії таких документів:
- посвідчення особи;
- ідентифікаційний код;
- трудова книжка;
- свідоцтво про народження.