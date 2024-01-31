Надбавки до пенсії в лютому: як більшість українців можуть підняти свої виплати

Кожен пенсіонер може збільшити свої виплати шляхом доступних надбавок. Декому, щоб їх отримати треба просто почекати, а комусь – відповідати конкретним умовам.

Яка надбавна зросла на початку року

З 1 січня зріс прожитковий мінімум на одну особу до 2 920 гривень. У зв'язку з цим піднялися також виплати і надбавки, які залежать від цього показника.

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Зокрема це стосується надбавки для осіб, які мають звання "Почесного донора України". Такий статус українцям надається, якщо вони безкоштовно здали:

40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу;

60 доз плазми.

Їх надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму на одну особу. Тож з січня вони отримують додатково до пенсії 292 гривні.

Які ще надбавки можна отримати

Також кожен пенсіонер може автоматично отримати надбавку після досягнення певного віку. Їх розмір такий:

від 70 до 74 років включно – додаткові 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ще існують доплати за додатковий стаж. Якщо пенсіонер відпрацював понад 35 років для чоловіків, або 30 років для жінок, то він отримає по 1% від розміру пенсії за кожен понаднормовий рік. Проте сума за рік не може перевищувати 20,9 гривні.

Пенсіонер, який самостійно виховує дитину до 18 років може щомісячно отримувати надбавку у 150 гривень.

Щоб її оформити потрібно звернутися до ПФУ.