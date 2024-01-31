Звичайна пенсія по інвалідності

Для такої пенсії потрібно мати від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку особи. Розмір виплати залежить від групи інвалідності й визначається у певному відсотку від пенсії за віком, зокрема:

Читайте також Пенсія по-новому в лютому: скільки отримуватимуть українські пенсіонери

І група – 100 % пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Зверніть увагу! До страхового стажу також зараховують період із дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Мінімальна пенсія для кожної групи:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ й ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ й ІІІ груп – 2 093 гривень.

Пенсію по інвалідності призначають з дня набуття каліцтва, якщо заяву на такі виплати було подано не пізніше ніж через 3 місяці після встановлення такого стану. Якщо звернення подали пізніше, в гроші почнуть нараховувати з дня подання документа.

Пенсія по інвалідності військовим

Такі виплати отримують службовці, які набули каліцтва під час проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення із неї. Також гроші отримують ті, хто пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби отримав інвалідність внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір такої пенсії для військових залежить від обставин набуття інвалідності та призначається у певному відсотку від грошового забезпечення.

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

I група – 100 % сум грошового забезпечення;

II група – 80 % сум грошового забезпечення;

III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Пенсія усіх інших військових така:

I група – 70 % сум грошового забезпечення;

II група – 60 % сум грошового забезпечення;

III група – 40 % сум грошового забезпечення.

До слова мінімальна пенсія військовим, які отримали інвалідність внаслідок війни, не може бути меншою за наступні показники:

І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, – 13 604,50 гривні;

ІІ група – 525% ПМ – 10 988,25 гривні;

ІІІ група – 360 % ПМ – 7 534,80 гривні.

Пенсія по інвалідності для постраждалих від ЧАЕС

Виплати по інвалідності для цієї категорії осіб призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків. Її розраховують або із врахуванням заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986 – 1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Така пенсія не може бути нижчою за:

I група – 8 187,48 гривні;

II група – 6 549,98 гривні;

III групи – 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Виплати для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю не можуть бути нижчими за:

І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік – 13 376,21 гривні;

ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні;

ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні.

Зауважте! Прокурори з інвалідністю І та ІІ групи отримують 60% суми їх місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.