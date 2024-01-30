Пенсія у лютому

Ухвалений урядом бюджет на 2024 рік передбачає, що мінімальна та максимальна пенсія у новому році зросте. Відтак, вже у лютому мінімальну пенсію отримуватимуть на рівні 2 361 гривні, а максимальну – на рівні 23 610 гривень. Таким чином, середня пенсія виросте до 6 000 гривень.

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Нагадуємо, що у 2023 році мінімальна пенсія становила 2 093 гривень, максимальна – 20 930 гривень, а середня – 5 311 гривень.

Як відбуватимуться перерахунки пенсій у 2024 році:

У січні для пенсіонерів, які отримували мінімальну і максимальну пенсію, виплати зростуть.

для пенсіонерів, які отримували мінімальну і максимальну пенсію, виплати зростуть. У січні, а також у липні, перерахують виплати "чорнобильцям" та тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок).

перерахують виплати "чорнобильцям" та тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок). У березні – відбудеться за планом індексація для усіх. Крім того, з квітня планують оновити суми пенсій для тих, хто працює.

Важливо! Пенсії планують індексувати приблизно на 13%. Торік це було 19,7%.

Види виплат та стаж

Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування налічує такі пенсійні виплати:

пенсію за віком,

пенсію по інвалідності,

пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

У Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" період виходу на пенсію за віком становить:

60 років – з січня по грудень 2024 року стаж повинен становити 31 рік,

– з січня по грудень 2024 року стаж повинен становити 31 рік, 63 роки – з січня по грудень 2024 року стаж становить 21 – 31 рік,

– з січня по грудень 2024 року стаж становить 21 – 31 рік, 65 років – з січня по грудень 2024 року стаж 15 – 21 рік.

Зверніть увагу! Щороку в Україні страховий стаж для виходу на пенсію росте. Відтак у 2028 році для 60-річних осіб він становитиме вже 35 років.