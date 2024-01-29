Чи зміняться зарплати у лютому

Планового зростання зарплат у лютому не передбачається. Імовірне індивідуальне підвищення виплат з боку працедавців.

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Мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 січня. Тоді цей показник збільшився з 6 700 до 7 100 гривень.

Наступна хвиля підвищень очікується у квітні. Тоді мінімальна зарплата складатиме уже 8 000 гривень.

Як зміняться зарплати у 2024 році

До проєкту держбюджету додана пояснювальна записка з прогнозом зростання середньої зарплати в Україні до 21 809 гривень. У 2023 році цей показник був 18 527 гривень.

У 2025 році середня зарплата має збільшитись майже на 4 тисячі. Тобто це значення складатиме 25 732 гривні.

Протягом 2023 року найбільше зросли виплати працівників таких галузей: