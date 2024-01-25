Як змінилися зарплати у 2023 році

Протягом 2023 року діяли такі ж ускладнюючі чинники, як і у 2022 році. Йдеться про наслідки російської агресії, пошкодження значної кількості підприємств, руйнування логістичних шляхів, витік працездатного населення за кордон та окупацію території.

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Вітчизняні суб’єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні,

– повідомляють представники Мінекономіки

Відповідно до даних Держстату, з січня по вересень 2023 року найвищу зарплату отримували робітники галузі "Інформація та телекомунікації". Торік їхні виплати зросли на 23,1% та склали в середньому 36 877 гривень.

Також збільшились зарплати працівників сфери "Фінансова та страхова діяльність". Їхні виплати стали більшими на 22,6% і мають середнє значення – 33 359 гривень.

У царині "Державне управління та оборона" зарплати виросли на 14,5%. Працівники цієї галузі отримують в середньому 22 622 гривні.

Цікаво, що найменшу середню зарплату мають будівельники – 11 849 гривень. Протягом 2023 року їхні виплати зросли на 24,6%.

Що відомо про зарплати в Україні: