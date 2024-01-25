Как изменились зарплаты в 2023 году

В течение 2023 года действовали такие же осложняющие факторы, как и в 2022 году. Речь идет о последствиях российской агрессии, повреждении значительного количества предприятий, разрушении логистических путей, утечке трудоспособного населения за границу и оккупации территории.

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Отечественные субъекты хозяйствования повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране,

– сообщают представители Минэкономики

Согласно данным Госстата, с января по сентябрь 2023 года самую высокую зарплату получали работники отрасли "Информация и телекоммуникации". В прошлом году их выплаты выросли на 23,1% и составили в среднем 36 877 гривен.

Также увеличились зарплаты работников сферы "Финансовая и страховая деятельность". Их выплаты стали большими на 22,6% и имеют среднее значение – 33 359 гривен.

В области "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 14,5%. Работники этой отрасли получают в среднем 22 622 гривны.

Интересно, что наименьшую среднюю зарплату имеют строители – 11 849 гривен. В течение 2023 года их выплаты выросли на 24,6%.

Что известно о зарплатах в Украине: