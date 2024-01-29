Изменятся ли зарплаты в феврале
Планового роста зарплат в феврале не предполагается. Вероятно индивидуальное повышение выплат со стороны работодателей.
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Минимальная зарплата в Украине выросла с 1 января. Тогда этот показатель увеличился с 6 700 до 7 100 гривен.
Следующая волна повышений ожидается в апреле. Тогда минимальная зарплата будет уже составлять 8 000 гривен.
Как изменятся зарплаты в 2024 году
К проекту госбюджета добавлено объяснительная записка с прогнозом роста средней зарплаты в Украине до 21 809 гривен. В 2023 году этот показатель был 18 527 гривен.
В 2025 году средняя зарплата должна увеличиться почти на 4 тысячи. То есть это значение будет составлять 25 732 гривны.
В течение 2023 года больше всего выросли выплаты работников следующих отраслей:
- рабочие сферы "Информация и телекоммуникации" имеют в среднем 36 877 гривен, их зарплаты выросли на 23,1%;
- "Финансовая и страховая деятельность" – 33 359 гривен – увеличились на 22,6%;
- "Государственное управление и оборона" – 22 622 гривен – повышены на 14,5%.