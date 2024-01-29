Изменятся ли зарплаты в феврале

Планового роста зарплат в феврале не предполагается. Вероятно индивидуальное повышение выплат со стороны работодателей.

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Минимальная зарплата в Украине выросла с 1 января. Тогда этот показатель увеличился с 6 700 до 7 100 гривен.

Следующая волна повышений ожидается в апреле. Тогда минимальная зарплата будет уже составлять 8 000 гривен.

Как изменятся зарплаты в 2024 году

К проекту госбюджета добавлено объяснительная записка с прогнозом роста средней зарплаты в Украине до 21 809 гривен. В 2023 году этот показатель был 18 527 гривен.

В 2025 году средняя зарплата должна увеличиться почти на 4 тысячи. То есть это значение будет составлять 25 732 гривны.

В течение 2023 года больше всего выросли выплаты работников следующих отраслей: