Пенсия в феврале
Принятый правительством бюджет на 2024 год предусматривает, что минимальная и максимальная пенсия в новом году вырастет. следовательно, уже в феврале минимальную пенсию будут получать на уровне 2 361 гривны, а максимальное– на уровне 23 610 гривен. Таким образом, среднее пенсия вырастет до 6 000 гривен.
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Как будут проходить перерасчеты пенсий в 2024 году:
- В январе для пенсионеров, получавшие минимальную и максимальную пенсию, выплаты возрастут.
- В январе, а также в июле, перечислят выплаты "чернобыльцам" и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет - для мужчин, 30 лет – для женщин).
- В марте– состоится по плану индексация для всех. Кроме того, с апреля планируют обновить суммы пенсий для тех, кто работает.
Виды выплат и стаж
Солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования насчитывает следующие пенсионные выплаты:
- пенсию по возрасту,
- пенсию по инвалидности,
- пенсию в связи с утратой кормильца.
В Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" период выхода на пенсию по возрасту составляет:
- 60 лет – с января по декабрь 2024 стаж должен составлять 31 год,
- 63 года – с января по декабрь 2024 года стаж составляет 21 – 31 год,
- 65 лет – с января по декабрь 2024 года стаж 15 – 21 год.