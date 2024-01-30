Пенсия в феврале

Принятый правительством бюджет на 2024 год предусматривает, что минимальная и максимальная пенсия в новом году вырастет. следовательно, уже в феврале минимальную пенсию будут получать на уровне 2 361 гривны, а максимальное– на уровне 23 610 гривен. Таким образом, среднее пенсия вырастет до 6 000 гривен.

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Напоминаем, что в 2023 году минимальная пенсия составила 2 093 гривен, максимальная – 20 930 гривен, а средняя – 5 311 гривен.

Как будут проходить перерасчеты пенсий в 2024 году:

В январе для пенсионеров, получавшие минимальную и максимальную пенсию, выплаты возрастут.

для пенсионеров, получавшие минимальную и максимальную пенсию, выплаты возрастут. В январе, а также в июле, перечислят выплаты "чернобыльцам" и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет - для мужчин, 30 лет – для женщин).

перечислят выплаты "чернобыльцам" и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет - для мужчин, 30 лет – для женщин). В марте– состоится по плану индексация для всех. Кроме того, с апреля планируют обновить суммы пенсий для тех, кто работает.

Важно! Пенсии планируют индексировать примерно на 13%. В прошлом году это было 19, 7%.

Виды выплат и стаж

Солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования насчитывает следующие пенсионные выплаты:

пенсию по возрасту,

пенсию по инвалидности,

пенсию в связи с утратой кормильца.

В Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" период выхода на пенсию по возрасту составляет:

60 лет – с января по декабрь 2024 стаж должен составлять 31 год,

– с января по декабрь 2024 стаж должен составлять 31 год, 63 года – с января по декабрь 2024 года стаж составляет 21 – 31 год,

– с января по декабрь 2024 года стаж составляет 21 – 31 год, 65 лет – с января по декабрь 2024 года стаж 15 – 21 год.

Обратите внимание! Каждый год в Украине страховой стаж для выхода на пенсию растет. Следовательно, в 2028 году для 60-летних лиц он будет составлять уже 35 лет.