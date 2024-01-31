Обычная пенсия по инвалидности

Для такой пенсии необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа в зависимости от возраста человека. Размер выплаты зависит от группы инвалидности и определяется в определенном проценте от пенсии по возрасту в частности:

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I группа 100% пенсии по возрасту;

ІІ группа 90%;

ІІІ группа 50%.

Обратите внимание! В страховой стаж также относят период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет.

Минимальная пенсия для каждой группы:

для лиц с инвалидностью I группы 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп 2093 гривен.

Пенсию по инвалидности назначают со дня приобретения увечья, если заявление на такие выплаты было подано не позднее чем через 3 месяца после установления такого состояния. Если обращение подали позже в деньги, начнут начислять со дня подачи документа.

Пенсия по инвалидности военным

Такие выплаты получают служащие, которые приобрели увечья во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения с нее. Также деньги получают те, кто позже трехмесячного срока после увольнения со службы получил инвалидность вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер такой пенсии для военных зависит от обстоятельств приобретения инвалидности и назначается в определенном проценте от денежного довольствия.

Лица с инвалидностью в результате войны:

I группа 100% сумм денежного довольствия;

II группа 80% сумм денежного довольствия;

III группа 60% сумм денежного довольствия.

Пенсия всех других военных такова:

I группа 70% сумм денежного довольствия;

II группа 60% сумм денежного довольствия;

III группа 40% сумм денежного довольствия.

К слову минимальная пенсия военным получившим инвалидность в результате войны не может быть меньше следующих показателей:

І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность 13 604,50 гривны;

ІІ группа – 525% ПМ – 10 988,25 гривны

ІІІ группа – 360% ПМ – 7 534,80 гривны.

Пенсия по инвалидности для пострадавших от ЧАЭС

Выплаты по инвалидности для этой категории лиц назначаются в размере возмещения фактических убытков. Ее рассчитывают либо с учетом заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, либо с пятикратного размера минимальной зарплаты установленной законом на 1 января соответствующего года.

Такая пенсия не может быть ниже:

I группа – 8 187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группы – 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Выплаты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью не могут быть ниже:

І группа – 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год 13 376,21 гривны;

ІІ группа – 80% – 10 700,97 гривны;

ІІІ группа – 60% – 8 025,73 гривны.

Заметьте! Прокуроры с инвалидностью I и II группы получают 60% от суммы их месячной заработной платы при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.