Яку пенсію мають особи, що доглядають дитину з інвалідністю

Особи з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи та діти з інвалідністю до 18 років мають право на державну соціальну допомогу. Крім того, особи, які доглядають дитину з інвалідністю, можуть мати надбавку за догляд.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю

Особи з інвалідністю з дитинства І групи та одинокі матері (батьки), які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, мають право на надбавку на догляд незалежно від факту роботи, навчання чи служби.

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Надбавка може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну чи піклувальнику, якщо вони:

не працюють;

не навчаються (крім заочної форми навчання);

не проходять службу;

не займають виборну посаду;

фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Такі надбавки регулюються Законом "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Надбавка також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну чи піклувальнику, які:

перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду (підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії), за умови фактичного догляду за нею.

Розміри надбавки за догляд

На догляд за дітьми з інвалідністю можуть призначатися різні надбавки, залежно від групи інвалідності.

Діти з інвалідністю підгрупи А:

Віком до 6 років: 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 5 126 гривень.

Віком від 6 до 18 років: 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 6 392 гривень.

Інші діти з інвалідністю: